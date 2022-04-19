Сахиба Гафарова на встрече с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили

В рамках официального визита в Грузию председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова 19 апреля встретилась с Президентом Грузии Саломе Зурабишвили, передает Day.Az во вторник со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Поприветствовав спикера азербайджанского парламента, Саломе Зурабишвили отметила важность подобных визитов. Президент Грузии подчеркнула роль парламентов в развитии двустороннего сотрудничества и выразила признательность за налаживание тесных межпарламентских связей. Она добавила, что Грузия и Азербайджан всегда поддерживают друг друга на международной арене. Саломе Зурабишвили также отметила деятельность диаспор, пожелала Азербайджану мира и стабильности.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова поблагодарила за оказанный азербайджанской делегации радушный приём. Она отметила, что Азербайджан и Грузия, будучи соседями и дружественными странами, обладают многовековой историей взаимоотношений, которые получили стимул к усиленному развитию после того, как оба государства вновь обрели независимость. Спикер добавила, что в этом году будет отмечаться тридцатилетие дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией. Она подчеркнула, что эти отношения дружбы между странами, основу которых заложил великий лидер Гейдар Алиев, ныне с успехом развиваются Президентом Ильхамом Алиевым. За истёкшие годы две страны подписали ряд документов, охватывающих различные сферы и обеспечивающих правовую базу сотрудничества.

Сахиба Гафарова особо отметила деятельность межправительственной комиссии по двустороннему экономическому сотрудничеству, добавив, что Грузия является активной участницей реализуемых Азербайджаном крупных международных проектов.

Коснувшись связей азербайджанского и грузинского парламентов, спикер подчеркнула особую роль обоих законодательных собраний в развитии азербайджано-грузинских отношений. Парламенты взаимодействуют как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, действуют группы дружбы, делегации плодотворно сотрудничают в рамках международных парламентских структур.

Председатель Милли Меджлиса затронула и тему выдающейся Победы, которую Азербайджан одержал в 44-дневной Отечественной войне. Азербайджан освободил свои земли от почти тридцатилетней армянской оккупации и восстановил свою территориальную целостность. За период оккупации Армения разграбила материальное культурное наследие Азербайджана, разрушила все города и сёла в этих районах. Сейчас Азербайджан занимается разминированием и восстановлением освобождённых территорий, чтобы вынужденные переселенцы могли вернуться в родные края. Азербайджан передал Армении предложения касательно подписания мирного договора. Спикер выразила надежду на подписание этого мирного договора в скором времени, что станет существенным вкладом в развитие и процветание всего региона.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.