Сахиба Гафарова и премьер-министр Грузии обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Грузию встретилась 19 апреля с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили, передает Day.Az во вторник со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Поприветствовав азербайджанскую делегацию во главе со спикером, Ираклий Гарибашвили отметил стратегические партнёрские отношения Азербайджана и Грузии, дружеские узы стран, их развитие в различных областях, добавив, что основа для этого была заложена великими лидерами Гейдаром Алиевым и Эдуардом Шеварднадзе.

Ираклий Гарибашвили коснулся значения развития межпарламентских связей, сказав, что взаимные визиты делегаций укрепляют эти связи. Также он отметил важность продолжения реализации совместных проектов двух стран. Говоря о развитии трехстороннего формата Грузия-Азербайджан-Турция, Гарибашвили высказался в поддержку ещё большего его укрепления.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что это ее первый официальный визит в Грузию в качестве спикера азербайджанского парламента. Она выразила уверенность, что этот визит будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами. Спикер сказала, что азербайджано-грузинские связи основываются на прочном фундаменте, в этом году исполняется тридцать лет с установления дипломатических отношений. Взаимоотношения двух стран достигли уровня стратегического партнёрства за период независимости, между странами налажено тесное сотрудничество в различных сферах жизни. Глава азербайджанского парламента подчеркнула исключительную роль в этом взаимных визитов и встреч высокого уровня.

Говоря о значении экономических связей, спикер Милли Меджлиса сказала, что до сих пор две страны подписали множество документов, охватывающих политические и экономические вопросы, торговлю, а также гуманитарную и другие сферы. Азербайджан - один из основных торговых партнёров и инвесторов Грузии. В Грузии успешно работает много азербайджанских компанией. Она отметила, что эффективную деятельность проводит также межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, создавая широкие возможности для ещё большего углубления связей в экономической сфере. Крупномасштабные энергетические и транспортные проекты в особенности ярко демонстрируют эффективность сотрудничества двух стран, и все эти начинания имеют большое значение для стабильности и развития региона.

Сахиба Гафарова отметила и особую роль парламентов в укреплении межгосударственных связей, взаимные визиты парламентских делегаций.

Также спикер коснулась освобождения Азербайджаном в результате 44-дневной Отечественной войны своих земель от длившейся тридцать лет армянской оккупации, восстановления территориальной целостности страны. Сейчас Азербайджан работает над восстановлением своих освобождённых земель. За время оккупации Армения разрушила города и сёла, памятники истории, культуры и религии на этих территориях. Теперь вся инфраструктура создаётся заново, делается всё для того, чтобы бывшие вынужденные переселенцы смогли вскоре вернуться в родные места. В постконфликтный период в регионе появились новые реалии и новые возможности. Азербайджан передал Армении свои предложения касательно мирного соглашения, подписание которого приведет к нормализации ситуации в регионе, добавила она.

На встрече обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.