Военнослужащий подорвался на мине в Кяльбаджаре

В Кяльбаджаре военнослужащий Айхан Джамалзаде, проходящий сверхсрочную военную службу в азербайджанской армии, подорвался на мине, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Пострадавший госпитализирован.

В пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана подтвердили Trend эту информацию.

В Генпрокуратуре сообщили, что по факту подрыва военнослужащего на мине в прокуратуре Кяльбаджарского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.2.12 Уголовного кодекса.