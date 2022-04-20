https://news.day.az/politics/1454770.html Военнослужащий подорвался на мине в Кяльбаджаре
Военнослужащий подорвался на мине в Кяльбаджаре
В Кяльбаджаре военнослужащий Айхан Джамалзаде, проходящий сверхсрочную военную службу в азербайджанской армии, подорвался на мине, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Пострадавший госпитализирован.
В пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана подтвердили Trend эту информацию.
В Генпрокуратуре сообщили, что по факту подрыва военнослужащего на мине в прокуратуре Кяльбаджарского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.2.12 Уголовного кодекса.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре