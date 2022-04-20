https://news.day.az/politics/1454828.html Названа дата Съезда Победы в Шуше
Названа дата Съезда Победы в Шуше
V Съезд азербайджанцев мира пройдет в Шуше 22-23 апреля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам первый заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Валех Гаджиев.
Он отметил, что этот Съезд азербайджанцев мира станет первым, проведенным после Победы в Отечественной войне.
"Съезд в Шуше станет Съездом Победы. На этом форуме, организованном в культурной столице Азербайджана и тюркского мира, будут приняты важные решения, которые определят деятельность диаспоры", - сказал Гаджиев.
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