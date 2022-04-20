Названа дата Съезда Победы в Шуше

V Съезд азербайджанцев мира пройдет в Шуше 22-23 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам первый заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Валех Гаджиев.

Он отметил, что этот Съезд азербайджанцев мира станет первым, проведенным после Победы в Отечественной войне.

"Съезд в Шуше станет Съездом Победы. На этом форуме, организованном в культурной столице Азербайджана и тюркского мира, будут приняты важные решения, которые определят деятельность диаспоры", - сказал Гаджиев.