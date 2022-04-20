В Избирательной комиссии прошли проверки

Обнародованы результаты аудита финансовых операций и отчетов ЦИК Азербайджана за 2020 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в отчете "О деятельности Счетной палаты в 2021 году".

В результате проведенных мероприятий государственного финансового контроля было установлено, что, хотя прием на государственную службу должен осуществляться на конкурсной основе, состоящей из экзамена и собеседования, и в соответствии с требованиями закона "О государственной службе", 50 сотрудников были приняты на работу в ЦИК в качестве государственных служащих с прямым назначением на административные должности госслужбы, и им наряду с зарплатой выплачивались надбавки, предназначенные для госслужащих, говорится в отчете.

Учитывая указанное обстоятельство и риск негативного влияния на кадровый потенциал в результате нарушения правил приема на государственную службу, в Милли Меджлис (парламент), Совет управления государственной службой и Государственный экзаменационный центр, были направлены предложения для оценки этого вопроса о соответствии с законом "О государственной службе" по правовому статусу лиц, принятых на работу в указанном порядке, указывается в документе.