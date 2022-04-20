Между Азербайджаном и Кыргызской Республикой нет политических противоречий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 20 апреля Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров на встрече с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

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