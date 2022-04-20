Кыргызстан всесторонне поддерживает повышение статуса Азербайджана в ШОС до уровня наблюдателя

Кыргызстан всесторонне поддерживает повышение статуса Азербайджана до уровня наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 20 апреля Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

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