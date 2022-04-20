Милли Меджлис рассмотрит отчет о деятельности Счетной палаты Азербайджана

Отчет "О деятельности Счетной палаты Азербайджана в 2021 году" рекомендован для обсуждения на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, отчет обсуждался 20 апреля на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В 2021 году Счетная палата провела 44 внешних финансовых аудита, говорится в отчете.

В документе отмечается, что в 32 процентах случаев аудит был проведен впервые.

Из общего числа госорганов, на которые распространяется аудит, три - государственные органы высшей категории, восемь - центральные органы исполнительной власти, семь - юридические лица публичного права, семь - предприятия, находящиеся в государственной собственности, три - научные учреждения, а остальные - организации в подчинении центрального органа исполнительной власти, говорится в отчете.

После обсуждений отчет был рекомендован для рассмотрения на пленарном заседании парламента.