Мы довели связи между Кыргызстаном и Азербайджаном до уровня стратегического партнерства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 20 апреля Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для печати.

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