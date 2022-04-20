Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова ознакомилась с Центром Гейдара Алиева

20 апреля первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова ознакомилась с Центром Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гостья была проинформирована о Центре Гейдара Алиева, являющемся одним из шедевров мировой архитектуры. Было отмечено, что Центр осуществляет деятельность, направленную на глубокое изучение и пропаганду философии государственности общенационального лидера азербайджанского народа, идеологии азербайджанства и наследия великого лидера Гейдара Алиева. Центр также реализует проекты по популяризации в мире азербайджанской истории, языка, культуры и других национальных богатств Азербайджана, а также развитию и поддержке науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, экологии и различных сфер экономики.

Гостья сначала посмотрела автомобили, находившиеся в пользовании великого лидера.

Большой интерес первой леди Кыргызской Республики Айгуль Жапаровой вызвал созданный в Центре Музей Гейдара Алиева. До внимания было доведено, что музей был открыт в канун 90-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева. В разделах музея "Жизнь, запечатленная в фотографиях", "Общественно-политическая жизнь Азербайджана", "Наша государственность, наследие, достижения" виртуально представляются различные аспекты деятельности великого лидера как в советский период, так и в годы независимости. Материалы по каждой теме представлены на азербайджанском и английском языках.

Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова ознакомилась в Центре с выставкой "Жемчужины Азербайджана". Было отмечено, что в экспозиции, отражающей историю и культуру Азербайджана, представлены редкие экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными ресурсами, многовековой историей, культурным наследием страны. Здесь демонстрируются уникальные образцы древних ремесел, в том числе шедевры школ ковроткачества Азербайджана, старинные музыкальные инструменты представлены в сопровождении оригинального звучания. Посетители выставки, на которой также демонстрируются национальная одежда, старинные монеты, могут увидеть здесь священные книги на различных языках.

Посетив уголок "Музыкальные инструменты: единство и разнообразие", первая леди Кыргызстана сыграла на гавалдаше. Она выразила удовлетворение ознакомлением уголками "Мини-Азербайджан" и "Кукла в искусстве", а также конференц-залом.

Первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова оставила запись в Книге почетных гостей Центра Гейдара Алиева.