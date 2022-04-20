https://news.day.az/politics/1454973.html Мы готовы к эффективной работе с нашими азербайджанскими братьями - Садыр Жапаров
Мы готовы к эффективной работе с нашими азербайджанскими братьями - Садыр Жапаров
Мы готовы к эффективной работе с нашими азербайджанскими братьями.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 20 апреля Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая с совместным с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для печати.
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