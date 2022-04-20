Супруга Президента Кыргызстана посетила Азербайджанский национальный музей ковра

20 апреля находящаяся с визитом в нашей стране супруга Президента Кыргызской Республики Айгуль Жапарова посетила Азербайджанский национальный музей ковра.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь гостья была проинформирована о древнем искусстве ковроткачества нашего народа, его истории, традициях. Было отмечено, что коллекция музея, отражающая основные художественные направления азербайджанского искусства ковроткачества, демонстрирует редкую гармонию красоты, используемых материалов, техники тканья, изящества и глубоких художественных особенностей.

Было доведено до внимания, что в коллекции музея, "золотой фонд" которого составляют ворсовые ковры, хранятся и редкие образцы безворсовых ковров. Здесь представлены образцы ковров семи основных школ азербайджанского ковроткачества - губинской, бакинской, ширванской, гянджинской, газахской, карабахской и тебризской. Ковры, украшенные разнообразными орнаментами в виде фигурок людей, животных, птиц, растений, являются произведениями искусства, отражающими жизненный уклад и быт народа.

Было сообщено, что благодаря большим усилиям Первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой 16 ноября 2010 года национальное искусство ковроткачества было включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Наряду с материально-культурным наследием, большое впечатление на гостью произвели оригинальный облик здания музея, его необычные экспозиционные залы.