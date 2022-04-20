Баку и Пекин обсудили важность расширения сотрудничества по всем направлениям

20 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Китая Ван И.

Как сообщает Day.Az в среду со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями о развитии отношений дружбы и сотрудничества между двумя государствами в различных направлениях. Были выражены взаимные поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Китаем.

Джейхун Байрамов поздравил коллегу с успешным проведением в его стране Зимних Олимпийских игр. Он подчеркнул успешное развитие двусторонней повестки дня в политическом, экономическом, гуманитарном направлениях и подчеркнул, что есть потенциал для дальнейшего развития отношений. В частности, с удовлетворением было отмечено участие китайских компаний в процессе восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Ван И с удовлетворением отметил динамичное развитие связей между двумя государствами, подчеркнул важность расширения сотрудничества по всем направлениям, в том числе в экономической сфере.

Была отмечена принципиальная позиция по взаимной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, а также региональные и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.