Азербайджан-Кыргызстан: новая страница в истории взаимоотношений

Автор: Акпер Гасанов

Декларация о стратегическом партнерстве выводит отношения Азербайджана и Кыргызстана на качественно новый уровень - это был очередной, важный политико-дипломатический успех Азербайджана. Наша страна всегда отдавала приоритет выстраиванию двусторонних отношений с самыми разными государствами мира. Увы, весь мир не раз убеждался в том, что даже такая влиятельная международная организация, как ООН, не в состоянии решать военно-политические конфликты между странами.

ООН, как мы увидели на примере нашей войны с Арменией, оказалась не в состоянии даже претворения принятых ею же 4 резолюций, в которых черным по белому была прописана необходимость вывода всех армянских оккупационных войск с территорий нашей страны. Никаких санкций против Армении введено не было. И наша страна вынуждена была добиваться претворения в жизнь резолюций ООН, восстановления своей территориальной целостности ценой войны со всеми ее трагедиями, разрушениями, жертвами.

И в этом смысле показательны изменения, которые мы наблюдали на протяжении всего периода независимости наших стран. Увы, первый президент Кыргызстана Аскар Акаев занимал, мягко говоря, двусмысленную позицию по карабахскому вопросу. Он выступал за всяческое развитие отношений с Арменией, при этом делая заявления, которым аплодировали в Ереване и которые вызывали обоснованное удивление в Баку.

Но сейчас на дворе совсем иные времена. Азербайджан, давно и прочно закрепивший за собой статус политического и экономического лидера Южного Кавказа, одержал историческую победу в 44-дневной войне. И Кыргызстан приветствовал эту нашу победу. Более того, мы увидели, что и все государства-члены ОДКБ, а Кыргызстан входит в данную Организацию, поздравили Азербайджан с годовщиной Победы и признали территориальную целостность нашей страны.

В этом смысле, конечно же, важно укреплять двусторонние отношения между Азербайджаном истранами, которые состоят с Арменией в различных организациях. По сути, мы выбиваем из рук официального Еревана последний козырь. Очевидно же, что Армения очень рассчитывала на помощь ОДКБ и в ходе апрельской войны 2016 года, и в ходе 44-дневной войны. И именно грамотная внешняя политика официального Баку, который наладил взаимовыгодные и теплые отношения со странами-членами ОДКБ, привела к результату, к которому были явно не готовы в Армении.

Сейчас, выводя отношения на уровень стратегического партнерства, Азербайджан продолжает успешную реализацию политики изоляции РА. Кроме того, мы имеем дело с фактом усиления влияния тюркского мира. Напомню, что 3 октября 2009 года в азербайджанском городе Нахчыван между президентами Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана и Турции было подписано "Нахчыванское соглашение", согласно которому была официально создана международная организация "Тюркский совет". Таким образом, в организацию вошли 4 из 6 тюркских государств.

Но уже 30 апреля 2018 года было объявлено, что Узбекистан присоединится к Тюркскому совету и примет участие в предстоящем саммите организации в Бишкеке, а официально он подал заявку на членство 12 сентября 2019 года. Кроме того, с конца 2018 года Венгрия является наблюдателем и может запросить полноправное членство. Плюс, в 2020 году заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар заявила, что Украина хочет быть наблюдателем.

Все это говорит о рости влияния Тюркского совета, который переименован в Организацию тюркских государств. И Кыргызстан видит все это.

Там видят и понимают важнейшую роль Азербайджана в этой организации, которая ставит перед собой амбициозные, но реальные цели. В частности, по созданию Тюркского инвестиционно-интеграционного фонда. Это первый совместный финансовый институт тюркоязычных государств.

В Кыргызстане считают, что одним из основных направлений сотрудничества для стран-членов ОТГ является транспортный сектор. Официальный Бишкек многократно подчеркивал необходимость использования всего потенциала Транскаспийского международного транспортного коридора, так называемого "Срединного коридора", который имеет статус самого безопасного и кратчайшего торгового пути между Европой и Азией.

Теперь, после подписания Декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Кыргызстаном добиться реализации всех взаимовыгодных проектов будет проще. Тем более, что Китай уже запустил новый железнодорожный маршрут. Как сообщает журнал Railway Supply, железнодорожный состав будет следовать через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию и доберется до немецкого города Мангейм.

Это хорошая новость. Она доказывает, что во главе с Президентом Ильхамом Алиевым в Азербайджане со стратегическим планированием дела обстоят просто прекрасно. И это видят, ценят во всем мире. В том числе и в Кыргызстане. Где принимают правильные решения, основанные не только на уважении к общим тюркским корням наших стран, но и базирующиеся на очевидной взаимной политико-экономической выгоде от вывода отношений между Баку и Бишкеком на уровень стратегического партнерства.