https://news.day.az/politics/1455029.html Завершился официальный визит Президента Кыргызстана в Азербайджан
Завершился официальный визит Президента Кыргызстана в Азербайджан
20 апреля завершился официальный визит Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и его супругу Айгуль Жапарову провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
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