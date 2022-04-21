Баку и Бишкек связывают доверительные отношения, имеющие большие перспективы

В ходе визита президента Кыргызстана Садыра Джапарова в Азербайджан была подписана Декларация о стратегическом партнёрстве. Данное событие стало новейшим случаем двустороннего формата сотрудничества для Кыргызстана. Азербайджан находится в списке небольшого количества стран, с которыми Кыргызстан имеет такой уровень взаимоотношений и доверия.

Об этом в интервью Day.Az сказал исследователь фонда "Crossroads - Central Asia", политолог из Кыргызстана Эмиль Джураев.

Как отметил наш собеседник, в случае Кыргызстана и Азербайджана определение "Декларация о стратегическом партнёрстве" нужно воспринимать как политическое и культурное признание близости двух стран друг для друга. Декларацию также следует воспринимать как серьезное стремление к углублению сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном.

"В дальнейшем Декларация может открыть широкий спектр тем и отраслей, где две страны могут развивать и рассматривать сотрудничество. Речь идёт в том числе и о многостороннем формате, а не только двустороннем. Так как Кыргызстан и Азербайджан связаны узами дружбы в разных других форматах помимо двустороннего взаимодействия. При этом стратегическое партнёрство в первую очередь касается двустороннего сотрудничества", - подчеркнул он.

Политолог напомнил, что до подписания Декларации о стратегическом партнёрстве отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном носили дружественный характер, однако не были столь развиты и объемны, как этого хотелось бы, и как этого можно было бы достичь.

"Причиной тому была отдалённость стран друг от друга, сложность логистики и т.д. Тем не менее регулярно проводились обсуждения между двумя сторонами о необходимости углубления сотрудничества, в том числе и в сфере энергетики, транспорта, не говоря уже о политическом и культурном взаимодействии. На данном этапе для двух стран есть все основания для того, чтобы очень скоро и большими темпами углублять и усилять это взаимодействие. Мировая политика, региональные обстоятельства, события на мировой арене подталкивают и делают необходимым сотрудничество между Кыргызстаном и Азербайджаном", - заключил Эмиль Джураев.

Абдул Керимханов