Спецпредставитель главы МИД России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией посетит Баку

Новый специальный представитель главы МИД России по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев в ближайшее время посетит Баку.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

По ее словам, в числе его главных задач оказание азербайджанским и армянским партнерам содействия в подготовке мирного соглашения.