https://news.day.az/politics/1455047.html Спецпредставитель главы МИД России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией посетит Баку
Спецпредставитель главы МИД России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией посетит Баку
Новый специальный представитель главы МИД России по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев в ближайшее время посетит Баку.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.
По ее словам, в числе его главных задач оказание азербайджанским и армянским партнерам содействия в подготовке мирного соглашения.
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