https://news.day.az/politics/1455048.html Учитывая союзнические отношения Баку и Москвы, мы внимательно относимся к любым сигналам Азербайджана - Захарова
Учитывая союзнические отношения Баку и Москвы, мы внимательно относимся к любым сигналам Азербайджана - Захарова
С учетом союзнического характера отношений между Россией и Азербайджаном и исторически сложившегося общего пространства биобезопасности Москва очень внимательно относится к любым сигналам, поступающим с азербайджанской стороны.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя утверждения официальной Москвы о "присутствии на территории Азербайджана американских биолабораторий".
"Мы очень внимательно относимся к любым сигналам, поступающим на этот счет и готовы рассматривать их в рамках партнерского диалога, который у нас развивается с Баку", - сказала она.
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