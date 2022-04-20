Учитывая союзнические отношения Баку и Москвы, мы внимательно относимся к любым сигналам Азербайджана

С учетом союзнического характера отношений между Россией и Азербайджаном и исторически сложившегося общего пространства биобезопасности Москва очень внимательно относится к любым сигналам, поступающим с азербайджанской стороны.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя утверждения официальной Москвы о "присутствии на территории Азербайджана американских биолабораторий".

"Мы очень внимательно относимся к любым сигналам, поступающим на этот счет и готовы рассматривать их в рамках партнерского диалога, который у нас развивается с Баку", - сказала она.