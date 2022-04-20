Азербайджанские военнослужащие продолжают учения в Турции

В Турции продолжаются курсы коммандо, проводимые при координации командования оперативной группы Азербайджана.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило в Twitter министерство национальной обороны Турции.

Сообщается, что пятью бригадами азербайджанских военнослужащих в рамках "Базовых курсов коммандо" и "Курсов на выносливость" при координации командования оперативной группы Азербайджана был осуществлен марш-бросок на дальней дистанции.