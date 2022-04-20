https://news.day.az/politics/1455053.html Азербайджанские военнослужащие продолжают учения в Турции - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие продолжают учения в Турции - ФОТО
В Турции продолжаются курсы коммандо, проводимые при координации командования оперативной группы Азербайджана.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило в Twitter министерство национальной обороны Турции.
Сообщается, что пятью бригадами азербайджанских военнослужащих в рамках "Базовых курсов коммандо" и "Курсов на выносливость" при координации командования оперативной группы Азербайджана был осуществлен марш-бросок на дальней дистанции.
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