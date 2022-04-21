Благодарны Президенту Ильхаму Алиеву за то, что подарил нам чувство большой гордости

Мы отправляемся в Шушу с чувством большой гордости. Как представители народа-победителя мы проведем Съезд азербайджанцев мира в Шуше. Это также имеет большое символическое значение. Выражаем особую благодарность нашему победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву за то, что подарил нам эти бесценные чувства.

Об этом сказал в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" участник V Съезда азербайджанцев мира, руководитель Лиги азербайджанцев Самарской области Российской Федерации Ширван Керимов, передает Day.Az.

Он добавил, что соотечественники из разных стран мира по праву гордятся сегодняшним сильным и могучим Азербайджаном, гордятся Победой страны.

"Мы ходим с высоко поднятой головой. Эхо нашей Победы разнеслось по всему миру. Это нас очень радует", - сказал Керимов.

Он отметил, что под непосредственным руководством Президента Ильхама Алиева азербайджанская диаспора за последние годы прошла большой путь развития, укрепилась.

"Мы были свидетелями этого и во время Отечественной войны Азербайджана. Все соотечественники сплотились вокруг Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в единый "железный кулак" и Азербайджан одержал грандиозную Победу", - добавил Керимов.

Он также подчеркнул беспримерные заслуги в развитии диаспорской деятельности Фонда Гейдара Алиева.

"Фонд Гейдара Алиева постоянно поддерживает нас. Мы благодарны за внимание и заботу Азербайджанского государства", - сказал Керимов.

Представляем вниманию читателей это интервью в видеоформате.