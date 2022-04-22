Азербайджан поможет Кыргызстану диверсифицировать источники поставок энергоносителей

Визит Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Баку прошел очень успешно. Он укрепил отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном, укрепил тюркское единство. Это важное, даже историческое событие.

Об этом сказал в комментарии Day.Az кыргызский политолог Марс Сариев.

Между двумя странами были подписаны десять документов в разных сферах. Самыми важными из них, по мнению нашего собеседника, являются подписанные главами государств Декларация о стратегическом партнерстве и Меморандум о создании Межгосударственного совета. Отношения наших стран были выведены на более высокий уровень - повышены до стратегического партнерства. Это очень важный этап в истории взаимоотношений Кыргызстана и Азербайджана, отметил Сариев.

Эксперт считает очень важным, что азербайджанская сторона высказала готовность предоставить Кыргызстану транспортную инфраструктуру и выход на Европу.

"Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что для кыргызских братьев открыты все транспортные коммуникации, порты Азербайджана. Думаю, что в рамках Межгосударственного совета, заседания которого станут регулярными, будет рассмотрен в перспективе вопрос поставок сырой нефти в Кыргызстан. Не снят с повестки вопрос строительства в Кыргызстане нефтеперерабатывающего завода. Этот проект планировался еще при Гейдаре Алиеве, но был заморожен. Сейчас эти вопросы вернулись на повестку и находятся в стадии проработки. Это очень важно для Кыргызстана, потому что позволит ему диверсифицировать источники поставок энергоносителей. Сейчас монопольным поставщиком бензина в страну являются Россия и Казахстан, а сырую нефть нам никто не поставляет. И мы были бы заинтересованы в реализации данного проекта. У нас имеется построенный китайцами нефтеперерабатывающий Джунда в Кара-Балте на юге Кыргызстана, а строительство еще одного НПЗ позволило бы нашей стране поставлять бензин в Афганистан, Таджикистан и другие страны. Думаю, эти вопросы будут рассматриваться на заседаниях Межгосударственного совета. Кстати, Президент Ильхам Алиев отметил на встрече, что у азербайджанских компаний есть определенный опыт реализации современных энергетических проектов, и подчеркнул инвестиционный потенциал Азербайджана", - сказал Марс Сариев.

В целом, визит главы Кыргызстана в Баку прошел очень успешно. Он укрепил отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном, укрепил тюркское единство. Это важное, даже историческое событие, резюмировал кыргызский политолог.

Лейла Таривердиева