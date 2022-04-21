Экспертиза останков, найденных на высоте Фаррух, доказывает, что они принадлежат азербайджанцам

Экспертиза останков, обнаруженных на высоте Фаррух, доказывает, что они принадлежат азербайджанцам.

Об этом сообщили Day.Az в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

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