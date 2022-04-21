Магеррам Алиев и Эльчин Гулиев отправились на границу с Арменией

19-21 апреля помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации главы государства генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев посетили воинские части и подразделения отдельных пограничных дивизий "Губадлы" и "Газах" Пограничных войск Государственной пограничной службы.

Как сообщили Day.Az в ГПС, в рамках поездки было проверено исполнение поручений Президента Азербайджана, Победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева по созданию необходимой инфраструктуры пограничной обороны и охраны на государственной границе с Арменией после восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Были рассмотрены мероприятия, направленные на организацию надежной охраны государственной границы, проведены встречи с пограничниками, несущими службу на погранично-боевых пунктах.

Кроме того, была подчеркнута важность ввода в эксплуатацию за последний год 19 новых воинских частей и более 100 погранично-боевых пунктов на освобожденных территориях.

Также состоялись служебные совещания с участием командного состава отдельных пограничных дивизий, заслушаны доклады должностных лиц об оперативной обстановке и принимаемых мерах в районе несения службы, даны необходимые поручения и рекомендации по дальнейшему повышению боеготовности воинских частей и подразделений, обеспечению охраны государственной границы.

В рамках поездки помощник Президента и начальник ГПС понаблюдали за учениями в полевом учебном центре ГПС, говорится в сообщении Госпогранслужбы.