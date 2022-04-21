Посол Украины выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за гуманитарную помощь
Пользуясь случаем, хотел бы от имени Украины, украинского народа выразить искреннюю признательность руководству Азербайджана, прежде всего Президенту Ильхаму Алиеву, за помощь, которая оказывается Украине и украинскому народу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг журналистам посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.
"Сегодня осуществляется третий этап большой гуманитарной помощи Азербайджана Украине. Отправляется седьмой транспортный самолет с очень важным грузом для Украины. Здесь медикаменты и продукты питания. Безусловно, та гуманитарная помощь, которая оказывается в очень сложный момент для Украины, является ярким подтверждением высокого уровня стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном. Это, действительно, та помощь, которая нам нужна. Это еще одно подтверждение большой дружбы между украинским и азербайджанским народами", - отметил Каневский.
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