Армянский скульптор рассказал о зверствах армян в Карабахе

Армянский скульптор из США Оник Кардаш рассказал истории зверств в Карабахе, которые он слышал, когда жил в Армении и в тогда ещё оккупированной Шуше.

Как передает Day.Az, фрагмент интервью армянского скульптора видеоблогеру Альберту Исакову был опубликован в телеграм-канале "ТРТ на русском".

Представляем вашему вниманию видео данного интервью: