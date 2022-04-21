https://news.day.az/politics/1455325.html Армянский скульптор рассказал о зверствах армян в Карабахе - ВИДЕО
Армянский скульптор рассказал о зверствах армян в Карабахе - ВИДЕО
Армянский скульптор из США Оник Кардаш рассказал истории зверств в Карабахе, которые он слышал, когда жил в Армении и в тогда ещё оккупированной Шуше.
Как передает Day.Az, фрагмент интервью армянского скульптора видеоблогеру Альберту Исакову был опубликован в телеграм-канале "ТРТ на русском".
Представляем вашему вниманию видео данного интервью:
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