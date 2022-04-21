https://news.day.az/politics/1455365.html Посольство Украины поблагодарило Азербайджан за очередную партию гуманитарной помощи
Посольство Украины поблагодарило Азербайджан за очередную партию гуманитарной помощи
Посольство Украины в Азербайджане поблагодарило Азербайджан за очередную партию гуманитарной помощи.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится на официальной странице посольства в Twitter.
В публикации говорится, что в целом Азербайджан направил Украине более 1000 тонн гуманитарной помощи и выражается благодарность в связи с этим.
Отметим, что сегодня Азербайджан направил Украине партию гуманитарной помощи общим весом более 170 тонн, которая включает в себя медикаменты и медицинские расходные материалы на сумму 3,37 миллиона манатов, а также продукты питания на сумму 1 миллион манатов.
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