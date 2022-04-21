Посольство Украины поблагодарило Азербайджан за очередную партию гуманитарной помощи

Посольство Украины в Азербайджане поблагодарило Азербайджан за очередную партию гуманитарной помощи.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится на официальной странице посольства в Twitter.

В публикации говорится, что в целом Азербайджан направил Украине более 1000 тонн гуманитарной помощи и выражается благодарность в связи с этим.

Отметим, что сегодня Азербайджан направил Украине партию гуманитарной помощи общим весом более 170 тонн, которая включает в себя медикаменты и медицинские расходные материалы на сумму 3,37 миллиона манатов, а также продукты питания на сумму 1 миллион манатов.