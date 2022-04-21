Президентские выборы во Франции доказали незначимость армянского лобби

Результаты первого тура президентских выборов во Франции, а также вопросы, адресованные кандидатам в ходе дебатов накануне первого и второго туров, и ответы на эти вопросы еще раз доказали, что глобальные процессы не имеют значения для граждан этой страны, а вопрос, связанный с армянами, и вовсе неинтересен.

Об этом Trend сказал в четверг политический обозреватель Эльчин Мирзабейли, передает Day.Az.

Он отметил, что абсолютное большинство обещаний, данных в предвыборных кампаниях как в первом, так и во втором турах выборов, связано с социальными проблемами, что свидетельствует о том, что за последние годы социальные проблемы во Франции достигли критического уровня.

"Основная проблема избирателей во Франции сейчас - стремительный рост цен на продукты питания и прогнозы об их недоступности среднему и бедному слоям населения. Учитывая этот фактор, на первом месте среди обещаний в социальной сфере действующего президента и в то же время кандидата в президенты Эммануэля Макрона находится обеспечение населения продовольствием. В рамках предвыборной кампании Эммануэль Макрон заявил телеканалу France Bleu, что в связи с ростом цен могут быть введены продовольственные талоны. Макрон отметил, что в случае переизбрания он планирует разработать и реализовать "программу продовольственных талонов" для защиты бедного и среднего класса от роста цен на продукты питания и нового кризиса", - сказал Мирзабейли.

Эксперт отметил, что по итогам предвыборных опросов во Франции и по мнению экспертов, избирателей беспокоят такие вопросы, как снижение уровня и качества жизни населения, религиозные и этнические противоречия, рост числа правонарушений, преступности, проблемы с мигрантами и демографической ситуацией, вопросы социальной инфраструктуры.

По его словам, среди этих проблем не упоминается "армянский вопрос", и это свидетельствует о том, что армяне, проживающие в этой стране, лишь используются политическими властями в качестве незначительного геополитического предлога в случае появления такой необходимости. Избирательная кампания продемонстрировала, что возможности влияния армянского лобби во Франции значительно уменьшились и не имеют никакого значения в масштабах страны. В этом отношении расчеты армян относительно кандидатов в президенты Франции Идальго и Пекресс не оправдались.

Как отметил Мирзабейли, это доказывает, что разговоры о "сильном" армянском лобби не имеют ничего общего с реальностью, как и "история" Армении, состоящая из мифов и легенд. Армянское лобби, по сути, имеет влияние только на муниципальном уровне, а в реальности его возможности достаточно низкие. Он добавил, что анализ комментариев в армянской прессе и заметные моменты в основной линии проводимой пропаганды дают основание полагать, что политическая власть Армении, армянская диаспора и лобби не рассчитывали на то, что Эммануэль Макрон пройдет во второй тур. На самом деле участия армян в избирательной кампании указанных кандидатов особо не было заметно, а в избирательном марафоне Эммануэля Макрона они и вовсе не отметились. По мнению политолога, скорее всего, они полагали, что во втором туре борьбу поведут Марин Ле Пен и Валери Пекресс или Анн Идальго. Что касается Макрона, то он, скорее всего, не сможет по-прежнему уделять большое внимание "армянскому вопросу", учитывая обеспокоенность его избирателей внутренними социальными проблемами, а также слабость и беспринципность армянского лобби, добавил Мирзабейли.