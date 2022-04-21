Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар провел встречи с вице-премьерами Азербайджана и Армении.

Об этом, как передает Day.Az, сообщил в своем Twitter сам Клаар.

"Вчера была проведена отличная встреча с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым, а сегодня - с вице-премьером Армении Мгером Григоряном. Приятно видеть сильную приверженность налаживанию отношений с обеих сторон", - пишет Клаар.