https://news.day.az/politics/1455373.html Тойво Клаар провел встречи с вице-премьерами Азербайджана и Армении
Тойво Клаар провел встречи с вице-премьерами Азербайджана и Армении
Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар провел встречи с вице-премьерами Азербайджана и Армении.
Об этом, как передает Day.Az, сообщил в своем Twitter сам Клаар.
"Вчера была проведена отличная встреча с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым, а сегодня - с вице-премьером Армении Мгером Григоряном. Приятно видеть сильную приверженность налаживанию отношений с обеих сторон", - пишет Клаар.
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