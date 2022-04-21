США и Франция не заявляли РФ о готовности возобновить работу Минской группы ОБСЕ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ от США и Франции не посылали российской стороне сигналов о готовности возобновить работу этого механизма для достижения всеобъемлющего мира между Баку и Ереваном. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К нам такого рода сигналы не поступали. Мы их и не ожидаем", - указала она. Захарова пояснила, что Вашингтон и Париж фактически парализовали "некогда слаженную работу трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ", отказавшись от взаимодействия с российским участием.