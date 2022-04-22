Армян в Армении скоро не останется

Автор: Ибрагим Алиев

Последние статистические данные и оценки на будущее показывают, что население Азербайджана скоро достигнет отметки 10,2 миллиона человек. Азербайджан сохраняет статус ведущей страны на Южном Кавказе и по этому показателю. Естественный прирост населения и общий уровень рождаемости дают основание говорить о том, что мы и в дальнейшем будем значительно опережать наших соседей по региону по демографическим показателям.

К примеру, темпы прироста населения в соседней Грузии значительно отстают от Азербайджана, потому как темпы прироста оказались ниже, чем прогнозировалось ранее. Согласно оценке, на конец 2021 года, население Грузии составляло 3 896 588 человек. За 2021 год население Грузии уменьшилось приблизительно на 47 886 человек. Учитывая, что население Грузии в начале года оценивалось в 3 944 474 человека, годовой прирост составил -1.21%. Ожидается, что в ближайшие годы темпы роста будут слабыми.

Наихудшая ситуация с точки зрения демографии зафиксирована в Армении. Население здесь стремительно сокращается, причем причин для этого несколько.

Во-первых, это исторические особенности. Армянский народ, не имея своего государства, постоянно кочевал из империи в империю, из региона в регион в поисках более удобного места под солнцем. То есть даже сегодня армяне не привязаны и к той земле, которую ныне населяют.

Во-вторых, затеянный армянами карабахский конфликт и оккупация азербайджанских территорий оказались для них непосильным грузом. Они тридцать лет висели на шее Армении камнем, поглотив ее и без того небольшие возможности.

В-третьих, это стремительное падение рождаемости, которую не комментируют власти страны. Согласно последним данным, в Армении за январь-февраль 2022 года на 3,4% снизилась рождаемость по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Армении. При этом зарегистрировано 58 случаев мертворождения. 37 новорожденных скончались в возрасте до года (на 19,6 % больше, чем в 2020 году) и 44 ребенка в возрасте до 4-х лет. В целом, за январь-февраль 2022 года в стране скончались 6 030 человек, что на 11% больше показателя за тот же период 2020 года и 18,5% больше показателя за 2 месяца 2020 года. Таким образом, естественный прирост населения по сравнению с 2 месяцами 2021 года сократился в 6,7 раза, а по сравнению с 2 месяцами 2020 года - в 3,3 раза.

На днях сотрудник Фонда народонаселения ООН (UNFPA) Анна Ованнисян подтвердила эту информацию, заговорив о том, что в начале этого года число умерших превысило число родившихся. И если эта тенденция сохранится, она приведет к депопуляции․ В Армении признают, что отрицательный показатель естественного прироста в стране никогда не регистрировался, сравнивались только показатели рождаемости и смертности. Однако с учетом миграционного баланса картина совсем иная. Недавние исследования показывают, что с учетом миграционного баланса положительные темпы естественного прироста в последние десятилетия снизились.

Исследования также показывают, что с 1992 по 2002-й естественный прирост населения в Армении сократился на 60%. Это был самый крупный спад среди стран бывшего СССР. На втором месте была Грузия с 57 процентами. Если в 1992 году родились 70 тысяч малышей, то в 2002 году число новорожденных составило только 32 065. Согласно данным статистического комитета, в 1992 году в Армении было 3 миллиона 633 тысячи жителей, а в 2019 году их число сократилось на 668 тысяч. Новая перепись еще не проводилась. Отметим, что по шкале ООН, если доля пожилых людей в стране выше 7%, она считается стареющей. Доля пожилых людей в Армении составляет - 14%. На фоне устойчивой миграции страна "стареет", в основном потому, что Армению покидают трудоспособные люди в возрасте до 55 лет.

Все эти цифры свидетельствуют о постоянном ухудшении ситуации, а поделать с этим армянские власти ничего не могут. Они лишь пытаются скрыть суровую реальность. Между официальными и реальными данными о населении Армении есть огромная разница. Официальные цифры не отражают действительности, и это признают сами армянские демографы. Например, дело в том, что в официально зарегистрированное население входят лица, проживающие за границей, но не лишенные армянского гражданства. Таких людей, по оценкам, от 1,5 до 2 миллионов человек.

В сложившейся сложной демографической ситуации экономический прогресс в Армении, особенно развитие трудоемких отраслей, становится все более затруднительным. В такой отчаянной ситуации у РА нет шансов избежать и экономического кризиса, так как Армения является наиболее социально чувствительной страной в регионе. С каждым днем ухудшается уровень жизни и развития населения, а также его социальное благосостояние. Даже министр экономики Ваан Керобян признал, что к концу этого года доля людей, живущих за чертой бедности, в общей численности населения увеличится с нынешних 27 процентов до 42 процентов. Данное утверждение подтвердил и недавний доклад Всемирного банка. Это означает, что каждый третий житель Армении будет нищим.

Кроме того, по прогнозам ООН, дальше будет еще хуже - процесс сокращения населения в Армении продолжится. В организации отмечают, что к середине этого века население Армении уменьшится еще на 100 тысяч человек, а рост населения в Азербайджане, тем временем, будет продолжаться, и общая численность населения нашей страны достигнет 11 миллионов человек.

Сегодня в Армении пытаются объяснять очереди на регистрацию в аэропорту депрессией от проигранной войны, однако это несерьезное объяснение. Конечно, крушение мифов и иллюзий может подтолкнуть миграцию, но вопрос в том, что она у армян продолжается уже тридцать лет. За этот период численность населения Армении уменьшилась более чем на 700 тысяч человек, что составляет почти четверть от количества ее жителей в 1991 году. Цифра, кстати говоря, может быть и выше, учитывая любовь армянских властей к сокрытию информации. Армянское общество ищет выход из проблем и в этом контексте растет число эмигрантов из Армении. Особенно на фоне тяжелого социально-экономического положения в послевоенный период миграция в зарубежные страны является единственной надеждой подавляющего большинства населения.

Очевидна и более драматичная ситуация с депопуляцией в регионах Армении. Если положительные демографические тенденции в мире связаны с сельским населением, то в Армении и оно быстро сокращается. В настоящее время депопуляция наблюдается во всех регионах страны.

Все это доказывает лишь то, что Армения никогда не сможет развиваться без нормализации отношений с такими важными соседями в регионе, как Азербайджан и Турция. Мертвой армянской экономике, в первую очередь, поможет открытие Зангезурского коридора и разблокировка коммуникаций в регионе. Есть множество перспективных проектов, которые бы оживили мертвую экономику страны, но официальный Ереван почему-то противится, что побуждает население покидать Армению. Как видим, нынешние власти Армении, как и предыдущие не сделали ничего, чтобы как-то улучшить благосостояние населения. Окончание второй карабахской войны сулило определённые перспективы для РА в случае становления её руководства на правильные рельсы. Однако маленький шанс, который тает с каждым прошедшим днём, до сих пор не использован. То и дело правительство Армении делает бессмысленные заявления, беспочвенно обвиняя Азербайджан, что идёт вразрез логике, потому что именно наша страна на правах победителя предложила начать подписание мирного договора, открытие коммуникаций, что даст Армении возможность участвовать в перспективных региональных проектах, что стало бы глотком свежего воздуха в задыхающейся экономике соседей.

Официальный Ереван не хочет понимать своих огромных ошибок и менять свою бестолковую политику. Армения как страна в стратегическом будущем обречена на исчезновение. Сейчас население Армении составляет порядка двух миллионов человек, из которых ежегодно до 100 тысяч человек эмигрируют из страны и меняют гражданство. Если так будет продолжаться и дальше, то армян в Армении просто не останется, ведь растить детей стало очень дорогим удовольствием и тяжелым грузом. Нищета, огромный госдолг, безработица и, как следствие, массовая эмиграция из страны - это то, чем характеризуется современная Армения.