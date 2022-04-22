Дорога к великой Победе, которой мы обязаны Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой

Автор: Акиф Меликов, Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Любые великие победы начинаются с осуществления шагов, историческую значимость которых порой осознаешь, лишь спустя многие десятилетия. Общенациональный лидер Гейдар Алиев был блестящим гроссмейстером большой политической игры. Он был и останется в истории Личностью, которая создала все необходимые условия для будущего триумфа азербайджанской армии, азербайджанского народа, всех азербайджанцев мира. Именно по его инициативе в ноябре 2001 года в Баку состоялся I Съезд азербайджанцев мира. Это было поворотное событие в организации деятельности всей многомиллионной азербайджанской диаспоры.

В том, I Cъезде принимали участие 403 делегации, представляющие более 200 организаций, в которые объединились азербайджанцы, проживающие в 35 зарубежных странах мира. Именно тогда, почти 21 год назад, перед представителями азербайджанской диаспоры была поставлена главная цель - прилагать все возможные усилия для доведения до мира правды про оккупацию наших земель со стороны Армении, про геноцид в Ходжалы, про справедливые требования свыше миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев вернуться туда, где жили их отцы и деды, где прошло их детство и откуда они насильственно были изгнаны.

Великий Гейдар Алиев знал потенциал и патриотизм азербайджанской диаспоры. Он понимал важность объединения ее вокруг важнейшей цели - освобождения наших земель. Мечтами о возвращении на которые десятилетиями жили не только граждане Азербайджана, но и миллионы представителей нашей диаспоры. Наша общая мечта стала явью после исторической победы азербайджанской армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Именно он доказал правильность, мудрость утверждения Гейдара Алиева о том, что время работает на Азербайджан. Наша страна год за годом, шаг за шагом укреплялась, превратившись в итоге в бесспорного политического, экономического лидера Южного Кавказа, обладающего самой сильной армией в регионе. Это все были важные шаги на пути к главной, великой Победе. Которую все мы приближали как могли. Которой все мы радовались, не скрывали счастливых слез.

Которой все мы обязаны Общенациональном лидеру Гейдару Алиеву, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту нашей страны Мехрибан Алиевой. Глава государства и Первая леди с самого начала 44-дневной войны оказывали невероятную поддержку нашей армии, нашим военнослужащим. Никогда не забуду, как Мехрибан ханум не смогла сдержать слез после посещения в военном госпитале наших раненых героев!

И вот, 8 ноября 2020 года, Президент Азербайджана, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в своем обращении к народу с Аллеи шехидов в Баку сообщил гражданам страны и азербайджанцам всего мира, что великая Шуша освобождена! Выбор места для объявления этого важнейшего, исторического заявления - прекрасный пример бескрайней любви Президента Ильхама Алиева к нашей Родине, его величайшего уважения к памяти каждого шехида. А еще, это были эмоции великого Сына, сумевшего претворить в жизнь обещание, данное великому Отцу.

"Сегодня я также посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, склонил голову перед его памятью. Я сказал про себя, что являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это - великая Победа! Сегодня души наших шехидов, душа Великого лидера возрадовались! Поздравляем, Азербайджан! Поздравляем, азербайджанцы мира!", - произнес тогда Верховный главнокомандующий.

Благодаря ему и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой мы видим невероятные темпы возрождения освобожденных территорий. Великая Шуша снова превращается в один из красивейших уголков мира, возвращает себе статус колыбели азербайджанской культуры. И очень показательно, что нынешний год объявлен Годом Шуши - великого, прекрасного города, который увидят ныне все участники V Съезда азербайджанцев мира.

Они проедут по Дороге Победы. Они увидят освобожденную Шушу, оценят подвиг наших героев, что взбирались в город по отвесным скалам. Они увидят расцветающую колыбель нашей культуры, вдохнут невероятный воздух свободы, счастья на Джыдыр дюзю. Они увидят то, о чем могли только мечтать участники I Съезда азербайджанцев мира. Они увидят плоды нашей великой Победы. Той, дорога к которой начиналась с осуществления шагов, историческую значимость которых мы осознали лишь спустя многие десятилетия.