На Съезде Победы перед диаспорскими организациями поставлены серьезные задачи

На Съезде Победы азербайджанцев мира в Шуше перед нашими диаспорскими организациями поставлены серьезные задачи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу журналистам в Шуше помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

По его словам, одним из важнейших направлений этих задач и поручений является предотвращение каких-либо провокаций и антиазербайджанской пропаганды, более активное информирование широкой общественности о реалиях Азербайджана через представителей нашей диаспоры в странах, в которых они живут и работают, активизация роли азербайджанцев в общественно-политической жизни этих стран.

"Оглядываясь на проводимую во время Отечественной войны политику и деятельность диаспорских организаций, мы можем с удовлетворением отметить, что в этом направлении достигнуты серьезные успехи в соответствии с поставленными Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым задачами. Но перед нами стоят новые задачи, потому что мы находимся в постконфликтном периоде и армянские лоббистские организации, некоторые их покровители и в целом разные круги, которые долгое время осуществляют против Азербайджана грязную пропаганду и кампании, до сих пор преследуют такие намерения против нашей страны.

Поэтому перед нашими диаспорскими организациями поставлены новые задачи по более скоординированному информированию мирового сообщества о реалиях Азербайджана", - сказал Гаджиев.