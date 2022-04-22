Мы должны действовать совместно на международной арене

Победы и достижения в недавней истории тюркского мира показали, что трудности и угрозы, с которыми мы сталкиваемся на международной арене, могут быть преодолены только путем объединения, совместных действий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) Мехмет Сурейя Эр на прошедшем 22 апреля в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана IX заседании комиссии по социальным, культурным и гуманитарным вопросам.

Говоря о деятельности ТюркПА, он отметил усилия, приложенные Ассамблеей в направлении обеспечения процветания тюркского мира, подчеркнув, что это также является залогом будущих совместных успехов.

"ТюркПА играет важную роль, поддерживая сотрудничество в области законодательства между тюркоязычными государствами в качестве основной сферы деятельности", - сказал генсек.