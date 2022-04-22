Выступление Президента Ильхама Алиева вдохновляет диаспору на дальнейшую работу - Лев Спивак
Выступление Президента Ильхама Алиева на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше, который положительно отозвался о работе диаспоры, вдохновляет нас на дальнейшую работу.
Об этом сказал в пятницу Trend президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак в кулуарах V Съезда азербайджанцев мира в городе Шуша, передает Day.Az.
"Я также был очень рад слышать слова Президента Ильхама Алиева по поводу будущего Карабаха. Это вселяет в нас надежду", - сказал Спивак.
Он отметил, что Президент Ильхам Алиев также четко обозначил задачи и направления работы диаспоры до следующего съезда.
Спивак подчеркнул, что весь мир с восхищением заговорил о Победе Азербайджана во второй Карабахской войне.
По его словам, в этом смысле работа диаспоры играет важную роль в донесении правды до мира.
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