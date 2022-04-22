Выступление Президента Ильхама Алиева вдохновляет диаспору на дальнейшую работу

Выступление Президента Ильхама Алиева на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше, который положительно отозвался о работе диаспоры, вдохновляет нас на дальнейшую работу.

Об этом сказал в пятницу Trend президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак в кулуарах V Съезда азербайджанцев мира в городе Шуша, передает Day.Az.

"Я также был очень рад слышать слова Президента Ильхама Алиева по поводу будущего Карабаха. Это вселяет в нас надежду", - сказал Спивак.

Он отметил, что Президент Ильхам Алиев также четко обозначил задачи и направления работы диаспоры до следующего съезда.

Спивак подчеркнул, что весь мир с восхищением заговорил о Победе Азербайджана во второй Карабахской войне.

По его словам, в этом смысле работа диаспоры играет важную роль в донесении правды до мира.