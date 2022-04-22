https://news.day.az/politics/1455656.html Город Шуша - культурное наследие, которое мы должны сберечь - представитель азербайджанской диаспоры в Кыргызстане
Город Шуша - культурное наследие, которое мы должны сберечь - представитель азербайджанской диаспоры в Кыргызстане
Город Шуша - наше культурное наследие, которое мы должны сберечь.
Об этом Trend сказал в пятницу в рамках участия в V Съезде азербайджанцев мира представитель азербайджанской диаспоры в Кыргызстане, президент Федерации гимнастики Кыргызстана Асад Асадов, передает Day.Az.
"Шуша - прекрасный город, жемчужина Азербайджана, доставшаяся нам от предков. Мы сделаем все, чтобы сберечь это наследие", - сказал он.
Необходимо проводить различные культурные, спортивные мероприятия в городе Шуша, сказал Асадов.
Он добавил, что Азербайджан всегда поддерживает Федерацию гимнастики Кыргызстана во всех отношениях.
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