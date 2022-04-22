Подготовлена стратегическая дорожная карта ТюркПА

Подготовлена стратегическая дорожная карта Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА) на 2023-2028 годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурейя Эр на прошедшем 22 апреля в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана IX заседании комиссии по социальным, культурным и гуманитарным вопросам.

Он отметил, что этот документ также содержится перечень законов, которые будут подготовлены в рамках постоянных комиссий ТюркПА в 2023-2028 годах.

"Для борьбы с глобальными угрозами важно укрепление связей между странами-участницами. Стратегическая дорожная карта имеет большое значение как платформа для укрепления международного сотрудничества", - сказал Мехмет Сурейя Эр.

Он добавил, что решительные шаги, предпринятые для укрепления связей между странами-участницами, имеют жизненно важное значение для того, чтобы в будущем страны не сталкивались с теми трудностями, с которыми сталкиваются сегодня.