https://news.day.az/politics/1455692.html Мишель и Путин обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений
Мишель и Путин обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений
Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил в пятницу, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам дипломата, обсуждались международные вопросы, обстановка в Карабахе и результаты переговоров в Брюсселе Мишеля с лидерами Армении и Азербайджана, которые прошли 6 апреля.
Помимо этого, Шарль Мишель призвал Владимира Путина открыть "гуманитарные коридоры" из Мариуполя и других городов в Украине в преддверии православной Пасхи.
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