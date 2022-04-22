Мишель и Путин обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил в пятницу, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам дипломата, обсуждались международные вопросы, обстановка в Карабахе и результаты переговоров в Брюсселе Мишеля с лидерами Армении и Азербайджана, которые прошли 6 апреля.

Помимо этого, Шарль Мишель призвал Владимира Путина открыть "гуманитарные коридоры" из Мариуполя и других городов в Украине в преддверии православной Пасхи.