Съезд Победы открыл новую веху для азербайджанской идентичности

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Проведение V Съезда азербайджанцев мира в Шуше имеет символическое значение. Это очень тонкий ход, который актуализирует значение нашей победы в 44-дневной войне. С другой стороны, мы знаем, что у каждого народа, у каждой общности имеются свои символы. Эти символы неприкосновенны, святы. Не случайно в старину победивший в войне старался перехватить символы побежденных и порабощенных народов. Победители подчиняли побежденных своей воле после того, как лишали их символов или навязывали им свои.

Символы объединяют, консолидируют, морально подтягивают людей. Вокруг них создаются центры притяжения. Поэтому считаю очень верным проведение V Съезда азербайджанцев мира именно в Шуше. Назвать форум Съездом Победы, считаю, это находка Президента. Предыдущий съезд прошел в 2016 году. Выступая на нем, Президент Ильхам Алиев говорил о том, что мы освободим свои земли от оккупации. Еще раньше, на первом съезде в 2001 году об этом же говорил общенациональный лидер Гейдар Алиев. Шло накопление, и не только военного и экономического потенциала. Шла моральная подготовка, моральное переформатирование наших возможностей.

К слову, вспомнилось. Когда в прежние годы, до 44-дневной войны я писал статьи и размещал ссылки на них в Фейсбуке, находилось немало тех, в том числе наших соотечественников, кто в комментариях с усмешкой спрашивали "вы сами то хоть верите в то, что пишите?" Представители нашей диаспоры в России, даже мои коллеги журналисты утверждали, что я рассказываю байки. Вспомнилось об этом в связи с тем, что во время предыдущих съездов диаспоры были те, кто говорили, что освобождение оккупированных территорий невозможно, что кто, мол, даст нам возможность воевать, и так далее. Помню свою полемику с одним из наших соотечественников в Российской Федерации, который заявлял, что такого никогда не будет, это неправдоподобно и мы просто играем на пропаганду власти, пишем об этом, чтобы внушить людям какую-то хрупкую веру, но дальше этого дело не пойдет. И тому подобное.

Но грянул момент, и Азербайджан по приказу Верховного главнокомандующего перешел в контратаку и сделал дело, которое стало для нас огромным даром судьбы. Народы духовно и морально растут тогда, когда им удается доказать свое "я" на поле брани. Азербайджанский народ очень долго терпел армянскую наглость и безапелляционность, и в конце концов дал армянскому радикализму, человеконенавистничеству и мракобесию, что называется, по зубам.

Так что нынешний съезд очень органично вписывается в контекст наших побед и нашей главной Победы. Почему бы нам не использовать это? Просто гипотетически представьте себе, что победила Армения и какие выкрутасы устраивала бы она сейчас... А Азербайджан ведет себя очень достойно и по-джентльменски. Не мы объявили войну Армении, не мы оккупировали ее территории. И то, что мировое армянство с помощью своих заступников ополчалось на нас, пыталось нас загнать в угол и в ловушку, это было следствием неосведомленности и все той же наглости. Многие не знали, кто является возмутителем спокойствия на Кавказе, а кто знал, делали вид, что все обстоит по-другому. Взять даже наших северных соседей, некоторых российских журналистов, которые убеждали нас, что армяне, мол, тысячелетиями проживали в Карабахе. Неслучайно, выступая на открытии съезда в Шуше, Президент Ильхам Алиев конкретно указал на Кюрекчайский договор от 1805 года, на официальный документ, и напомнил, что под договором значится имя Панахали хана и нет ни одной точки, которая говорила бы об армянах. Их следа там не было в те годы. Они начали переселяться на наши земли до и после русско-персидской войны. Неслучайно российский историк Шаврин писал о том, что в 1910 году на Кавказе из 1 300 000 армян свыше миллиона были перемещенными империей после русско-персидской войны и частично из Османской империи.

Думаю, Съезд Победы имеет для нас огромное значение, он открывает новую веху в истории азербайджанской идентичности. Потому что азербайджанцы, живущие у нас в стране, и те, кто живут за пределами нашего исторического очага, все это наши братья и сестры, люди, которые сверяют часы с бакинским временем. Им небезразлично, что происходит с исторической родиной, чем она живет, как позиционирует себя. Эти люди являются нашими посланниками, послами от народной дипломатии.

Нельзя забывать, что мы теперь народ-победитель. Мы очень активно работали на международных площадках, дискуссиях, конференциях, где пересекались с армянскими представителями. Да, мы их побеждали в дискуссиях, обезоруживали своими аргументами. Но фактор продолжающейся экспансии и оккупации, конечно, порождал в нас в определенной мере комплекс неполноценности. Однако мы его подавили. Если бы мы не смогли его подавить, никогда не провели бы такую успешную контратаку и не поставили бы захватчика на место.

Сейчас, будучи представителями нации-победительницы, мы должны выполнять уже другую задачу. И при этом, хочу подчеркнуть, мы не должны соизмерять свои действия, планы и приоритеты внутри страны и в мире с армянским фактором. Армянский фактор постепенно полностью уйдет в тень наших побед. Он уже находится в их тени. Мы затмили его своей победой, своими здравыми идеалами, справедливостью. В нашей стране живут люди разных национальностей, в том числе тысячи армян, а в Армении нет ни одного азербайджанца. Это - моральный портрет двух народов, двух идентичностей. Наш портрет здоровый, содержательный, в отличие от армянского нацизма, который вычистил Армению, почти на девяносто процентов состоящую из исторических азербайджанских территорий, ото всех иноверцев и других идентичностей. Сегодня это мононациональная страна, считающая себя великой и цивилизованной. Ну, пусть продолжает считать. Факты все равно говорят об обратном.

Съезд в Шуше имеет историческое значение. Мы действительно вступаем в новую фазу нашего национального развития. И ключом к решению всех наших проблем должна стать наша интеллектуальная боеспособность. Да, мы разгромили армянскую армию, уничтожили ее технику и технологии на 5 миллиардов долларов. Но это была война. А есть и другие, сугубо мирные проблемы, например, связанные с рекреацией, возрождением Карабаха, его возвращением в полноценную жизнь. Все это дело нашего интеллекта, наших моральных и волевых качеств. Думаю, этот съезд придаст очень большой импульс уверенности каждому азербайджанцу, независимо от того, в какой стране мира они живут. И самое главное, повторю, мы не должны соизмерять наши действия с армянским фактором. Да, были времена, когда их диаспора работала успешно, они постоянно опережали нас с помощью своих фейковых контентов и лживой пропаганды, и нам приходилось отвечать и переходить в контрнаступление. Но сегодня мы победившая в войне страна, которая успешно продвигает интеграционные проекты - транспортные, энергетические, инфраструктурные.

Все это позволяет говорить о том, что мы успешно входим в мир, успешно интегрируемся. Интеграция в международное сообщество - это процесс, который имеет начало, но не имеет конца. Мы не должны довольствоваться тем, что уже сделано, а должны наращивать наши успехи и дивиденды. За дивидендами приходит и новая волна уверенности, создается запас прочности для нашей безопасности, для нашего гармоничного развития, успешной реализации задач, связанных с человеческим капиталом. И в этом плане, считаю, программа Азербайджанского государства, выдержанная на концептуальных основах и видениях Президента Ильхама Алиева, все время обновляется. И так и должно быть, потому что со временем приходят новые тренды, новые тенденции, и нужно все время смотреть в оба. Если так можно выразиться, ни одним армянским фактором живет планета. В мире есть масса других проблем, которые надо решать. И часть из них становится и нашей нагрузкой. И для того, чтобы все время быть впереди событий, а не догонять их, необходимо правильно прогнозировать тенденции, новые веяния и соответствующим образом реагировать на все трансформации.

Наша великая Победа показала, что мы в состоянии ставить перед собой великие задачи и решать их, преодолевая очень трудные препятствия. В этом смысл национальной идентичности. Ведь, как говорил в своей речи глава государства, Карабах освобождали молодые ребята, которые родились после оккупации в других частях страны и даже в глаза его не видели.

Мы в состоянии задавать себе очень важные вопросы - кто мы, куда идем и какие должны быть у нас приоритеты на будущее. В этом плане мы, на мой взгляд, достаточно трезво мыслим и даем себе знать, что и когда должны делать.