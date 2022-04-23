Международное сообщество сегодня более активно показывает, что оно на стороне Азербайджана

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что мир находится на стороне азербайджанской точки зрения, согласно которой нормализация между Баку и Ереваном должна быть, прежде всего, отвязана от вопросов, касающихся Карабахского региона Азербайджана. Только после того, как урегулируются отношения двух стран, можно будет обсуждать полное обеспечение мира.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Университета Мальмё (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев, комментируя мысли, прозвучавшие в выступлении Президента Ильхама Алиева на открытии V Съезда азербайджанцев мира в Шуше.

По словам эксперта, в Европе всегда слышали Президента Азербайджана. Но нужно понимать, что у нее свои стратегические интересы. И, естественно, Европа ориентируется на текущую геополитическую ситуацию в регионе. Сегодня Европа склонна делать выводы, которые идут параллельно с тем, о чем говорит наш Президент в плане внешней политики страны и вопросов урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Да, мир, международные организации приняли реалии, созданные победой Азербайджана в 44-дневной войне. Достаточно напомнить о мероприятии ООН, проведенном в Шуше. Международное сообщество сегодня более активно показывает, на чьей оно стороне, но это не значит, что ранее оно придерживалось точки зрения Армении. Потому что согласно международному праву справедливость была на нашей стороне, а это все решает. Территориальная целостность Азербайджана была зафиксирована в международных документах. Какими бы ни были симпатии и предпочтения, все конфликты воспринимаются в рамках международных норм. Если бы мы не имели права на эти территории, если бы вели агрессивную войну, международное сообщество обязательно выразило бы свое недовольство и могло пригрозить санкциями. Этого не произошло, потому что международное право было на нашей стороне. Если бы Азербайджан попытались лишить права на самооборону, то и во всех других странах это право было бы поставлено под сомнение. А это недопустимо", - сказал доцент Университета Мальмё.

Сегодняшний Азербайджан нужен всем. Страна продемонстрировала военные, экономические, дипломатические успехи, и на Западе это воспринимается вполне однозначно - нужно сотрудничать, быть задействованными в этих процессах, чтобы в будущем отношения были хорошими и можно было продолжать работать над развитием этих отношений.

Комментируя слова главы государства о посредниках в завершенном карабахском конфликте, наш собеседник отметил, что, действительно, де-факто Минская группа ОБСЕ прекратила свою деятельность. Сейчас нет никакого консенсуса между странами-сопредседателями, членами ОБСЕ, которые в формате МГ не собирались уже давно. То есть сам формат группы сошел на нет де-факто.

"Думаю, де-юре это тоже будет вскоре закреплено. В настоящее время нет никаких возможностей и видимых путей для того, чтобы МГ могла способствовать процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказал Камал Макили-Алиев.

Лейла Таривердиева