Будет подписан меморандум о сотрудничестве с Госкомитетом по работе с диаспорой - Рахман Гаджиев
Будет подписан меморандум о сотрудничестве с Государственным комитетом по работе с диаспорой.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу во время выступления на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше сказал председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев.
Он отметил, что на сегодня Фондом оказывается поддержка ряду проектов в Шуше. Также, по его словам, в Зангилане уже стартовал процесс посадки 30 тысяч деревьев, а затем эта работа будет проведена в Агдаме.
Гаджиев добавил, что есть много предложений и планов также в связи с диаспорой.
"В ближайшие дни будет подписан меморандум о сотрудничестве с Государственным комитетом по работе с диаспорой", - сказал он.
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