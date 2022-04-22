Будет подписан меморандум о сотрудничестве с Госкомитетом по работе с диаспорой

Будет подписан меморандум о сотрудничестве с Государственным комитетом по работе с диаспорой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в пятницу во время выступления на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше сказал председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев.

Он отметил, что на сегодня Фондом оказывается поддержка ряду проектов в Шуше. Также, по его словам, в Зангилане уже стартовал процесс посадки 30 тысяч деревьев, а затем эта работа будет проведена в Агдаме.

Гаджиев добавил, что есть много предложений и планов также в связи с диаспорой.

"В ближайшие дни будет подписан меморандум о сотрудничестве с Государственным комитетом по работе с диаспорой", - сказал он.