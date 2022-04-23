Съезд Победы убеждает, что у Азербайджана все получится

Проведение V Съезда азербайджанцев мира в Шуше символизирует для нас то, о чем мы мечтали, о чем молились, что нам казалось несбыточным и, наконец, сбылось. Форум в Шуше - это высокая оценка нашей Победы и постановка новых задач, которые мы должны вместе решить, чтобы совместными усилиями восстановить освобожденные земли, сделать их процветающими и передать следующим поколениям.

Об этом сказал в комментарии Day.Az участвующий в работе Съезда Победы представитель азербайджанской диаспоры России, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Ниязи Ниязов.

Бесспорно, азербайджанская диаспора чувствует связь с исторической родиной, отметил наш собеседник. Многие азербайджанцы диаспоры, помимо своей основной работы занимаются общественной деятельностью, помогают своей Родине. Есть те, кто делают это открыто, есть те, кто это не афиширует, но Родина для всех азербайджанцев мира - это то, о чем все твои помыслы и мечты.

По словам Ниязова, настроения на съезде самые оптимистичные. Все прекрасно понимают, что предстоят новые задачи - задачи восстановления Карабаха. И все участники стремятся внести свои предложения, поделиться идеями, как это сделать лучше. Люди готовы пожертвовать своим благосостоянием, оказать финансовую и прочую помощь, сделать все, что в их силах, чтобы то, о чем говорил Президент Ильхам Алиев и о чем говорят участники - возрождение освобожденного Карабаха - произошло в кратчайшие сроки. Эта земля превратится в жемчужину Азербайджана не только с точки зрения своей природы и исторического наследия, но и с точки зрения качества жизни, внедрения новых технологий, умных городов и сел, считает профессор СПбУ.

"Эмоции переполняют всех нас, кто участвует в работе съезда. В последний раз я был в Шуше в детстве. И сейчас, когда я оказался в этом городе, мне было грустно видеть, в какое состояние его привели оккупанты. Хотя многое уже сделано, но все еще видны последствия оккупации и разрушений. Смотришь на это и убеждаешься, что для армянской стороны Шуша была чужой, абсолютно чужой. Что бы они сейчас не говорили, что бы не выдумывали, это будет все ложью. Люди, которые считали этот город своим, никогда не превратили бы его в то, во что превратили армяне. Но, к счастью, азербайджанцы вернулись в свой город и сразу начали его восстанавливать. Сделано немало, строятся дороги, восстанавливается инфраструктура. Конечно, всем нам хотелось бы, чтобы это происходило быстрее. Но наши желания должны опираться на реалии. А в этой реальности есть определенные физические, экономические препятствия. Но я думаю, что Азербайджан со всем этим справится, у него все получится. Не только в Шуше, но и во всем освобожденном Карабахе", - сказал Ниязи Ниязов.

Лейла Таривердиева