Азербайджану пришлось решать конфликт в Карабахе военным путем, в результате чего Армения катастрофически проиграла - грузинский эксперт
Азербайджану пришлось решать конфликт в Карабахе военным путем, в результате чего Армения катастрофически проиграла.
Об этом Trend сказал в пятницу президент Международного центра исследования геоистории и геополитики Кавказа Гурам Мархулия, передает Day.Az.
"30 лет мы ждали того, чтобы на Южном Кавказе, в частности в армяно-азербайджанских отношениях, установился мир", - сказал он.
Мархулия отметил, что Азербайджану пришлось решать конфликт в Карабахе военным путем, в результате чего Армения катастрофически проиграла и была вынуждена сесть за стол переговоров.
По его словам, армянское общество так и не поняло, что Азербайджан на протяжении 30 лет прилагал усилия для мирного урегулирования этого конфликта.
Гурам Мархулия выразил надежду, что все страны Южного Кавказа будут вовлечены в общие экономические проекты после окончательного установления мирных отношений.
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