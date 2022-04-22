Азербайджану пришлось решать конфликт в Карабахе военным путем, в результате чего Армения катастрофически проиграла.

Об этом Trend сказал в пятницу президент Международного центра исследования геоистории и геополитики Кавказа Гурам Мархулия, передает Day.Az.

"30 лет мы ждали того, чтобы на Южном Кавказе, в частности в армяно-азербайджанских отношениях, установился мир", - сказал он.

Мархулия отметил, что Азербайджану пришлось решать конфликт в Карабахе военным путем, в результате чего Армения катастрофически проиграла и была вынуждена сесть за стол переговоров.

По его словам, армянское общество так и не поняло, что Азербайджан на протяжении 30 лет прилагал усилия для мирного урегулирования этого конфликта.

Гурам Мархулия выразил надежду, что все страны Южного Кавказа будут вовлечены в общие экономические проекты после окончательного установления мирных отношений.