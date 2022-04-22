В Физулинском районе идет проектирование "умного села"

В селе Довлетъярлы Физулинского района, входящего в Карабахский экономический район, идет проектирование второго "умного села".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в пятницу спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

По его словам, здесь тоже будут созданы рабочие места.

"Как ожидается, это село будет больше, чем село Агалы в Зангилане. Здесь около 1500 домов. После завершения проекта будет объявлен соответствующий тендер по его реализации. Мы будем своевременно информировать об этом общественность", - отметил Гусейнов.