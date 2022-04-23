Последнее предупреждение: месседж Президента Ильхама Алиева из освобожденной Шуши

Автор: Акпер Гасанов

Ну что, теперь и председатель Европейского союза Шарль Мишель получил доказательства того, что словам и клятвам премьер-министра Армении Никола Пашиняна не стоит доверять. От того, кто среди своих же соотечественников именуется флюгером, готовым на любую смену позиции ради сохранения власти, ничего иного и ждать не стоило. В Баку не раз ловили Пашиняна на, скажем мягко, склонности к специфической трактовке реалий. Теперь в такого рода "талантах" армянского премьера может убедиться и председатель Европейского союза, при посредничестве которого совсем недавно прошли переговоры между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они длились четыре с половиной часа. По их окончании председатель ЕС отметил, что нынешняя брюссельская встреча была важным шагом для приближения подписания мирного соглашения.

"Это не значит, что все решено. Но мы добились прогресса. Теперь мы лучше понимаем важные элементы, которые помогут обеспечить мир, безопасность и стабильность в регионе, а также поможет достичь устойчивого соглашения. С сегодняшнего вечера этот процесс начался", - заявил тогда Шарль Мишель. И у него были основания для оптимизма.

Ведь было решено начать конкретный процесс для подписания мирного соглашения. Также было согласовано создание рабочих групп и совместных комиссий по делимитации границ. Причем, это было не общее и абстрактное выражение надежды на то, что когда-то может состоятся, а может и не состоятся. Нет, было четко указано, что до конца апреля стороны должны сформировать Совместную пограничную комиссию, и тогда же состоится ее первое заседание.

Кроме того, по итогам трехсторонней встречи было достигнуто обоюдное согласие поручить министрам иностранных дел Азербайджана и Армении подготовить проект всеобъемлющего мирного договора между сторонами. И никакого упоминания про Минскую группу ОБСЕ, как и про право голоса для "народа Карабаха", а проще говоря, для армянских сепаратистов, не было.

Но вот Пашинян опять пытается отказаться от всего того, что уже было согласовано, совершая прежнюю ошибку, которая состоит в попытках тянуть время ради удержания власти. "Что касается сдачи "арцаха", то я должен тысячу раз извиниться и сказать, что "арцах" - это не вещь, не предмет, чтобы его сдать или не сдать. Это прежде всего человек, который там живет", - заявил он на заседании правительства Армении и добавил, что исключает возможность подписания какого-либо документа без широкого общественного обсуждения. То есть, "широко обсуждать" все он собирается и с карабахскими сепаратистами, что идет вразрез с итогами двух азербайджано-армянских переговоров при посредничестве Шарля Мишеля. Совершенно очевидно же, что карабахские сепаратисты не могут быть стороной, участниками обсуждений.

В том числе и потому, что нет никакого т.н. "арцаха". Есть только азербайджанский Карабах, включающий в себя и Ханкенди, откуда пока что подают голос армянские сепаратисты. И Пашинян по итогам встреч с Шарлем Мишелем по сути признал это. Иначе он попытался бы втиснуть в итоговое заявление хоть что-то про "арцах". Но там ничего не было. Ни в первый, ни во второй раз.

Не было там ничего и про Минскую группу ОБСЕ. Но сейчас Пашинян пытается все переиграть.

"Если констатировать, что российский, американский и французский сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетили Армению за несколько дней до московского визита, то можно сказать, что оценки о роспуске сопредседательства МГ ОБСЕ необоснованные", - утверждает он.

Конечно же, Пашинян солгал. Да, недавно имел место визит в регион Эндрю Шофера, но вовсе не в качестве американского сопредседателя МГ ОБСЕ, а в качестве старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе. Также замечу, что спецпредставитель министерства иностранных дел Франции Брис Рокфей совершил недавно официальный визит в Ереван, где армянская сторона готовила двустороннюю его встречу с главарём карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном, но француз отказался от такого рандеву.

Таковы новые реалии и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше, напомнил о них.

"Касаясь посредников отмечу, что к сожалению, и сейчас в Армении высокопоставленные лица говорят о Минской группе. Считаю это пустое и не имеет никакого значения", - заявил глава нашего государства. Он же послал руководству Армении очень четкий месседж.

"Если в Армении есть определенные силы, которые все еще думают о реваншизме и, исходя из этого, тормозят подписание мирного договора и признание территориальной целостности Азербайджана, то и нам придётся идти на аналогичные шаги и не признавать территориальную целостность Армении", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Наверняка, эти слова услышал и Шарль Мишель, который уже убедился в том, что армянская сторона недоговороспособна. Со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. С какими? Уверен, что и сам Пашинян знает ответ на этот вопрос. Я же напомню, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который посылал свой месседж армянской стороне из освобожденной Шуши, является политиком, слова которого никогда не расходятся с делами.