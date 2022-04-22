В апреле посольство США в Баку официально запустит "Программу мониторинга качества воздуха" (AQMP). Она включает в себя средство измерения (MET One BAM 1020), сертифицированное Агентством по охране окружающей среды США (EPA), веб-сайт по индексу качества воздуха в режиме реального времени и сведения на веб-странице посольства, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на посольство.

Как отмечается, посольство США объявляет об этой инициативе по случаю Дня Земли, отмечаемого 22 апреля. В США День Земли не является официальным праздником, но широко отмечается. Американцы всех возрастов принимают участие в мероприятиях, направленных на повышение осведомленности общественности об экологических проблемах. Загрязнение воздуха - это серьезная угроза для глобального здоровья. В феврале 2015 года Государственный департамент США и EPA договорились о сотрудничестве в вопросе информации о качестве воздуха в режиме реального времени со всего мира путем добавления данных посольств США к уже опубликованным данным EPA о качестве воздуха в Соединенных Штатах.

Программа мониторинга качества воздуха будет отслеживать и регистрировать уровень микрочастиц (PM2.5) в воздухе за пределами посольства и преобразовывать данные по шкале индекса качества воздуха (AQI), созданной EPA. Эта информация открыта для общественности.

Посольства и консульства более чем в 30 странах и более чем в 50 городах США следят за уровнем загрязнения воздуха, распространяют данные о качестве воздуха. Данные, размещенные США, доступны на платформе EPA Государственного департамента "AirNow" 24/7.

Приглашаем представителей СМИ ознакомиться с веб-сайтом AGI посольства США по ссылке https://az.usembassy.gov/embassy/baku/air-quality-monitor/

Поскольку AQMP стала частью системы "AirNow" Агентства по охране окружающей среды США, данные о качестве воздуха на территории посольства США в Баку одновременно публикуются на сайте www.airnow.gov .

Отметим, что посольство сообщает об AQI в среднем за час, а EPA - в среднем за 24 часа.