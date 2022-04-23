Работа V Съезда азербайджанцев мира в Шуше продолжилась панельными заседаниями

Проходящий в культурной столице Азербайджана - городе Шуша V Съезд азербайджанцев мира - Съезд Победы, 22 апреля продолжил работу панельными заседаниями на темы "Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в поствоенный период, план действий/дорожная карта" и "Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на панельном заседании на тему "Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в поствоенный период, план действий/дорожная карта", проходившем при модераторстве председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова, выступили помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Фарах Алиева, председатель Альянса азербайджанцев Германии, доктор медицинских наук Нуран Абдуллаев, председатель Союза предпринимателей Грузии Нариман Гурбанов, руководитель общества женщин "Сара Хатун" Симузар Балогланова и автор статей на внешнеполитическую тему турецкой газеты "Star", журналист-исследователь Севиль Нуриева.

Отмечалось, что целью Съезда является определение задач, направлений деятельности азербайджанской диаспоры в постконфликтных реалиях. Было доведено до внимания, что с освобождением Карабаха после Отечественной войны в 2020 году изменились также задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой. Если до Второй Карабахской войны основной целью наших диаспорских организаций в зарубежных странах было донесение до всего мира информации об оккупации наших земель и агрессивной политике Армении, то сегодня главная цель - информирование международной общественности о проблемах, возникающих на наших освобожденных от оккупации территориях, разрушении азербайджанских городов и вандализме в отношении материально-культурного и религиозного наследия Азербайджана в период оккупации.

В выступлениях подчеркивалось, что сегодня перед азербайджанской диаспорой стоят большие задачи. Представители диаспоры должны теснее сплотиться на основе идеологии азербайджанства, повысить активность в социальных сетях, привлечь внимание мировой общественности к реальной ситуации в Карабахе, минной проблеме и судьбе около 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

Было доведено до внимания, что сегодня Азербайджан представил мирную повестку дня в регионе. Новые вызовы должны представляться в новом стиле. Основные вопросы должны быть связаны с Родиной, ее судьбой и обеспечением территориальной целостности нашей страны, сохранением и развитием родного языка, истории и культуры.

Второе панельное заседание в рамках Съезда было посвящено теме "Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха". На панельном заседании, состоявшемся при модераторстве заместителя председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшада Алиева, выступили специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), помощник Первого вице-президента Эмин Гусейнов, первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Эльнур Алиев, председатель Правления Фонда "Возрождение Карабаха" Рахман Гаджиев, член Попечительского совета фонда "Yaşat", активный член азербайджанской диаспоры в Дании Масуд Ашина, учредитель Ассоциации азербайджанских сотрудников Всемирного банка и Фонда Бахтияр Керимов, заведующий кафедрой международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Ниязи Ниязов и член правления Азербайджанского центра по средне-западным штатам Америки, Координационного совета азербайджанцев Америки Эсмира Байрамова.

На мероприятии было сообщено, что Азербайджан проводит на освобожденных от оккупации территориях невиданные по масштабу восстановительные и строительные работы. Эта деятельность, находящаяся в центре особого внимания победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, требует скоординированной и системной работы многочисленных государственных структур, местных и зарубежных компаний, действуют рабочие группы по тематическим вопросам, связанным с восстановительными работами. На основе скоординированной деятельности ответственных структур программа "Великое возвращение" служит осуществлению восстановительной и созидательной работы на священных землях Азербайджана, обеспечению достойной жизни их истинных хозяев.

Было доведено до внимания, что Азербайджан дал старт широкомасштабной созидательной концепции восстановления территорий. Сюда относятся, с одной стороны, регистрация и восстановление материально-культурного наследия, реализация инфраструктурных проектов, а с другой стороны , - разминирование и принятие мер безопасности. Минная проблема создает серьезные препятствия созидательной работе. Загрязнение территорий минами в результате армянской оккупации после завершения конфликта привело к гибели более 200 наших соотечественников.

На панельном заседании также говорилось о деятельности Фонда "Возрождение Карабаха", была представлена информация об инвестициях государственного и частного секторов для поддержки проектов, а также приеме пожертвований. Было отмечено, что члены азербайджанской диаспоры должны проявлять активность в привлечении иностранных инвестиций, поддержке восстановительных работ.

Подчеркивалось, что в настоящее время Азербайджан реализует важные проекты по заселению в Карабахе, создает новейшие модели мировой практики урбанизации, осуществляет проекты "умный город" и "умное село".

Обратившись к прошедшему периоду, участники панельного заседания довели до внимания, что в проведенных до сих пор четырех съездах они участвовали как представители народа, потерпевшего поражение, а на Шушинский съезд впервые собрались как представители победоносного народа. Отметив, что царящий в Шуше высокий настрой должен повлиять и на диаспорские организации, участники подчеркнули необходимость проведения работы для доведения до мировой общественности информации о последствиях оккупации Арменией территорий Азербайджана, совершенных армянами преступлениях и актах вандализма, а также привлечения инвестиций на созидательные работы в поствоенный период.

Панельные заседания продолжились художественной частью.