Если Армения отказывается признавать существующие реалии, у Азербайджана есть полное право действовать аналогичным образом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на V Съезде азербайджанцев мира в городе Шуша, в частности, сказал, что если Ереван откажется от мирного договора, то тогда и мы не признаем территориальную целостность Армении и официально заявим об этом.

Как сказал Trend политический аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, мирный договор должен включать признание Арменией территориальной целостности Азербайджана и то, что Карабах - это Азербайджан, передает Day.Az.

"Это должно быть отражено, помимо мирного договора, и в конституции Армении, то есть отказ от территориальных претензий к соседям. Отказ Еревана от мирного соглашения в общем ставит Азербайджан, по крайней мере, в такую же позицию: если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, то почему Азербайджан должен признавать территориальную целостность Армении? Здесь должен работать принцип взаимности - базовый принцип международной дипломатии. И если Армения отказывается признавать существующие реалии, то у Азербайджана есть полное право действовать аналогичным образом. Учитывая, что Президент Ильхам Алиев по своему образованию дипломат, знаток международной дипломатии, его позиция с юридической точки зрения абсолютно выверенная и призвана еще раз заставить все политические силы Армении трезво оценить складывающуюся ситуацию и встать на путь реализма, а не конфронтации. Потому что конфронтация приведет Армению к непредсказуемым, печальным последствиям", - отметил Коротченко.

По его словам, часть политической элиты Армении настроена по-прежнему на реванш и поддержку внешних сил в этом реванше.

"В качестве внешних сил выступают деструктивные политики некоторых стран, которые либо коррумпированы, либо отражают интересы армянского лобби. Но и само армянское лобби, армянские диаспоры, например, в США или Франции, также выступают с деструктивных реваншистских позиций", - сказал Коротченко.

Он подчеркнул, что мирный договор с Азербайджаном - это шанс для экономики Армении работать более эффективно.

"Мирный договор - это конец конфронтации, это разблокировка границ и активное участие в транспортно-логистических и экономических проектах. Поэтому для Армении мирный договор выгоден, прежде всего, с точки зрения собственных интересов. Но и потом истощать государственный бюджет Армении непрерывной гонкой вооружений в нынешних условиях абсолютно непродуктивно. В этом плане мирное соглашение дает Армении шанс встать на путь нормального развития, встроиться в региональные транспортные и экономические проекты, таким образом улучшить свое финансово-экономическое положение. Экономика - это основа для эффективного функционирования любой страны, поэтому мирный договор с Азербайджаном - шанс для экономики Армении работать более эффективно, наполнить государственный бюджет, улучшить жизнь армянского населения. Поэтому в этом мирном договоре Армения должна быть заинтересована, может, даже больше, чем сам Азербайджан", - сказал Коротченко.