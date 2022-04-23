Без отказа от претензий по поводу событий 1915 года у Армении нет будущего

Автор: Руфиз Хафизоглу, заместитель генерального директора информационного агентства Trend

После освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации в регионе были созданы новые реалии и условия для долгожданного и устойчивого мира. Одной из таких реалий стала нормализация отношений Анкары и Еревана, в чем в большой степени особо нуждается Армения, политика которой привела к ее изолированию от региональных проектов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Начатая в 2008 году тогдашним президентом Турции Абдуллахом Гюлем так называемая "Футбольная дипломатия" в отношении Армении привела к тому, что уже через год был сделан первый "шаг" в целях нормализации отношений Анкары и Еревана.

Как известно, тогдашний глава МИД Турции Ахмет Давутоглу, который сегодня возглавляет одну из турецких оппозиционных партий, и Эдвард Налбандян подписали в Цюрихе два протокола. На церемонии подписания также присутствовали госсекретарь США Хиллари Клинтон, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хавьер Солана, главы МИД Франции и России - Бернар Кушнер и Сергей Лавров.

"Данное событие является одним из знаменательных в истории новой Турции", - писали тогда некоторые турецкие СМИ, даже не понимая и не осознавая сути происходящего. Эти СМИ не понимали бессмысленности подписания протоколов, так как Армения никогда не откажется от своего основного принципа, касающегося событий 1915 года.

Тогда армянские власти считали, что после оккупации азербайджанских территорий Армения стала реальной силой в регионе, и Турция, идя на переговоры с Ереваном, признает ее таковой. В Ереване думали, что несмотря на поражение в футбольном матче, победа за столом переговоров Армении гарантирована.

Сегодня не стоит забывать о том, что против подписания протоколов в Цюрихе в то время официально выступил только нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прекрасно понимал, что без освобождения территорий Азербайджана и без отказа мирового армянства от претензий по поводу событий 1915 года все попытки нормализации отношений обречены на провал. И он был абсолютно прав.

Сегодня основным препятствием для нормализации отношений между Анкарой и Ереваном остаются, конечно же, события 1915 года, которые армяне бездоказательно называют "геноцидом", в то время как Турция неоднократно предлагала создать независимую комиссию для расследований этих событий. Но власти Армении по "уважительным причинам" до сих пор не отреагировали на этот призыв Турции. Этой "уважительной причиной" для политической элиты является то, что в случае отказа от претензий по поводу т.н. "геноцида" армянское лобби больше не станет спонсировать Армению, что приведет к окончательному краху ее экономики.

Власти в Ереване это прекрасно понимают, хоть и не признают тот факт, что развитие Армении зависит от нее самой.

Политическая элита Еревана пока скрывает от своего народа, что без нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией и без отказа от претензий по поводу событий 1915 года, Армения вместо развития окажется еще в большей нищете и будет бить новые рекорды по экспорту трудовых мигрантов.