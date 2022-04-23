В Шуше завершился V Съезд азербайджанцев мира

V Съезд азербайджанцев мира в городе Шуша 23 апреля завершил свою работу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во второй день работы форума заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева вручила ордена и медали представителям диаспоры, награжденным распоряжениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В своем выступлении Фарах Алиева отметила, что рада видеть представителей диаспоры в родной Шуше.

Затем от имени Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой была выражена благодарность госструктурам за поддержку в организации на высоком уровне V Съезда азербайджанцев мира в Шуше.

Спецпредставитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов отметил, что азербайджанская диаспора может внести серьезный вклад в восстановление Карабаха.

Председатель правления Управления государственного заповедника города Шуша Мафтун Аббасов предложил провести очередной съезд в обновленной и восстановленной Шуше.

Затем группе активистов диаспоры были вручены медали "За заслуги в деятельности диаспоры".

Также были приняты следующие документы съезда: резолюция, обращение представителей V Съезда азербайджанцев мира к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, обращение представителей съезда к азербайджанцам мира, Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), к международной общественности по минной проблеме на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

На форуме был утвержден новый состав Координационного совета азербайджанцев мира. Президент Ильхам Алиев избран председателем совета, а председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов - исполнительным секретарем.

В своем выступлении Фуад Мурадов отметил, что на V Съезде азербайджанцев мира в культурной столице Азербайджана Шуше состоялись плодотворные обсуждения, связанные с дальнейшей деятельностью диаспоры, и выразил благодарность участникам форума.