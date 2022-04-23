Вовлечение азербайджанской диаспоры в процесс возрождения Карабаха - ключевая задача нашей дальнейшей деятельности

Главное место в программе нашей будущей деятельности занимает вовлечение азербайджанской диаспоры в процесс возрождения Карабаха на этапе Победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше.

По его словам, для решения имеющихся проблем необходимо усилить координацию между диаспорскими организациями, уделять внимание вопросам интеграции в местные сообщества, добиться общественно-политического развития, интенсифицировать связи с зарубежными СМИ, усилить лоббистскую деятельность.

"Основное место в программе нашей будущей деятельности занимает вовлечение азербайджанской диаспоры в процесс возрождения Карабаха на этапе Победы. Цель заключается в том, чтобы внимание и забота азербайджанцев мира, наших соотечественников, а также представителей диаспор, дружественно относящихся к Азербайджану, были направлены на строительство в Карабахе, чтобы азербайджанцы, имеющие большие возможности для бизнеса в различных странах, вкладывали инвестиции в свою родину. Для этого совместно с министерством экономики проводится практическая работа. Как сказал Президент Ильхам Алиев, "все граждане Азербайджана, все проживающие за рубежом азербайджанцы знают, что за ними стоит сильное Азербайджанское государство", - сказал Мурадов.